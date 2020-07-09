НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 10 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,53 гривень за євро. Це на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 липня встановлено на такому рівні: 30,5359 гривень за євро (+0,1064 грн). При цьому курс євро на 9 липня становить 30,4295 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 9 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 16 копійок до 30,63 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,12 (29,97 - 8 липня), продажу - 30,63 (30,47 - 8 липня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку Курс євро в продажу не змінився - 30,52 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,49 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 10 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 гривень за долар.

Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 липня встановлено на такому рівні: 26,9335 гривень за 1 долар (-0,0179 грн). При цьому курс долара на 9 липня становить 26,9514 гривень за 1 долар.