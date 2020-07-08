НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,42 гривень за євро. Це на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 липня встановлено на такому рівні: 30,4295 гривень за євро (+0,0205 грн). При цьому курс євро на 8 липня становить 30,4090 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 8 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 10 копійок до 30,47 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,97 (30,01 - 7 липня), продажу - 30,47 (30,57 - 7 липня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 30,52 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,50 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 гривень за долар.

Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 липня встановлено на такому рівні: 26,9514 гривень за 1 долар (+0,0205 грн). При цьому курс долара на 8 липня становить 26,9309 гривень за 1 долар.