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НБУ підняв офіційний курс вище рівня 30 грн/євро

Новини » Фінанси    09.04.2019 - 17:40
НБУ підняв офіційний курс вище рівня 30 грн/євро
Фото: колаж (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 10 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 14 копійок до 30,10 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 квітня встановлено на такому рівні: 3010,519 гривні за 100 євро (+14,1192 грн).

При цьому курс євро на 9 квітня становить 2996,3998 гривні за 100 євро.

НБУ підняв офіційний курс вище рівня 30 грн/євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 9 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 2 копійки до 30,32 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,65 - 30,10 (29,55 - 30,10 - 8 квітня), продажу 30,20 - 30,80 (30,10 - 30,80 - 8 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,85 (29,80 - 8 квітня), продажу - 30,32 (30,30 - 8 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу зріс на 10 копійок до 30,16 грн/євро. Курс покупки становить 30,13 грн/євро.

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