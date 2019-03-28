НБУ підвищив офіційний курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 березня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 7 копійок до 30,56 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 березня встановлено на такому рівні: 3056,7665 гривні за 100 євро (+7,0887 грн).

При цьому курс євро на 28 березня становить 3049,6778 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 11 копійок до 30,86 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 30,70 (29,90 - 30,55 - 27 березня), продажу 30,70 - 31,00 (30,55 - 31,00 - 27 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,38 (30,28 - 27 березня), продажу - 30,86 (30,75 - 27 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 30,61 грн/євро.. Курс покупки становить 30,59 грн/євро.