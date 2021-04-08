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НБУ підвищив офіційний курс долара на 8 квітня

Новость на русском → Україна, Четвер 08 квітня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара на 8 квітня Фото: курс долара знову підвищується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 8 квітня, встановлений на рівні 27,89 гривень за долар. Курс долара зростає після зниження протягом двох днів підряд.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 8 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,8923 гривень за 1 долар (+0,0539 грн). При цьому курс долара на 7 квітня складає: 27,8384 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 8 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 8 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 7 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,86 гривень за долар, курс купівлі до 27,84 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 33,06 гривень за євро.

Прогноз

Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме в 2021 році 27,98 грн/долар.

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