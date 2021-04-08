НБУ підвищив офіційний курс долара на 8 квітня

Офіційний курс гривні до долара на 8 квітня, встановлений на рівні 27,89 гривень за долар. Курс долара зростає після зниження протягом двох днів підряд.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 8 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,8923 гривень за 1 долар (+0,0539 грн). При цьому курс долара на 7 квітня складає: 27,8384 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)