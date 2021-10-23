НБУ підвищив офіційний курс долара на 23 жовтня

Офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня встановлено на рівні 26,29 гривень за долар. Курс долара виріс після падіння до мінімуму більш ніж за 1,5 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,2918 гривень за 1 долар (+0,0902 грн). При цьому курс долара на 22 жовтня становить 26,2016 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)