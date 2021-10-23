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НБУ підвищив офіційний курс долара на 23 жовтня

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Україна, Субота 23 жовтня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара на 23 жовтня Фото: курс долара виріс на 9 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня встановлено на рівні 26,29 гривень за долар. Курс долара виріс після падіння до мінімуму більш ніж за 1,5 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,2918 гривень за 1 долар (+0,0902 грн). При цьому курс долара на 22 жовтня становить 26,2016 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 23 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 23 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,35 гривень за долар, курс в покупці до 26,33 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 30,66 гривень за євро.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євр о- в діапазоні 30,0-30,6 грн.

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