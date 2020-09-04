НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 7 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 7 вересня встановлено на такому рівні: 27,7325 гривень за 1 долар (+0,0417 грн). При цьому курс долара на 4 вересня становить 27,6908 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 4 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,77 гривень за долар, курс купівлі-до 27,75 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 32,87 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 4 вересня довідковий курс на рівні 27,73 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 3 вересня (27,70 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 вересня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,79 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 32,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,56 (27,53 - 3 вересня), продажу - 27,79 (27,76 - 3 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,40 (32,32 - 3 вересня), продажу - 32,86 (32,81 - 3 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,45 - 3 вересня), продажу 3,79 (3,81 - 3 вересня) грн за 10 рублів.