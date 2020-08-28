НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 31 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,47 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 31 серпня встановлено на такому рівні: 27,4759 гривень за 1 долар (+0,0144 грн). При цьому курс долара на 28 серпня становить 27,4615 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 28 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,47 гривень за долар, курс купівлі до 27,45 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 19 копійки до 32,66 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 28 серпня довідковий курс на рівні 27,47 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 27 серпня (27,45 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 28 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,61 гривень за долар. Курс євро виріс на 18 копійок до 32,68 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,38 (27,35 - 27 серпня), продажу - 27,61 (27,58 - 27 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,17 (32,06 - 27 серпня), продажу - 32,68 (32,50 - 27 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,39 - 27 серпня), продажу 3,77 (3,77 - 27 серпня) грн за 10 рублів.