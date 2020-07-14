НБУ на 14 липня різко підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує дорожче 27 гривень

Національний банк України (НБУ) на 14 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 гривень за долар. Курс на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 14 липня встановлено на такому рівні: 27,0883 гривень за 1 долар (+0,1378 грн). При цьому курс долара на 13 липня становить 26,9505 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 13 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,09 гривень за долар, курс купівлі до 27,07 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 30,64 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 13 липня довідковий курс на рівні 27,08 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 10 липня (26,94 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 13 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок до 27,16 гривень за долар. Курс євро виріс на 14 копійок до 30,66 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,92 (26,84 - 10 липня), продажу - 27,16 (27,06 - 10 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,15 (30,02 - 10 липня), продажу - 30,66 (30,52 - 10 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,43 - 10 липня), продажу 3,86 (3,85 - 10 липня) грн за 10 рублів.