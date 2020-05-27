НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 27 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,90 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 травня встановлено на такому рівні: 26,9029 гривень за 1 долар (+0,0287 грн). При цьому курс долара на 26 травня становить 26,8742 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 26 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,88 гривень за долар, курс купівлі - 26,86 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 29,38 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 26 травня довідковий курс на рівні 26,88 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 25 травня (26,87 грн).

Готівковий ринок

У той же час в обмінних пунктах України 26 травня курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,02 гривень за долар. Курс євро виріс на 4 копійки до 29,41 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,75 (26,73 - 25 травня), продажу - 27,00 (27,01 - 25 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,98 (28,90 - 25 травня), продажу - 29,41 (29,37 - 25 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,32 (3,29 - 25 травня), продажу 3,75 (3,77 - 25 травня) грн за 10 рублів.