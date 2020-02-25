НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 26 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,53 гривень за долар, що на 4 копійки вище нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 лютого встановлено на такому рівні: 24,5307 гривень за 1 долар (+0,0312 грн). При цьому курс долара на 25 лютого становить 24,4995 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 25 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 24,53 гривень за долар, курс купівлі до 24,51 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 26,65 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 25 лютого довідковий курс на рівні 24,52 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 24 лютого (24,49 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 25 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 24,52 гривень за долар, курс євро виріс на 8 копійок до 26,64 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,33 (24,29 - 24 лютого), продажу - 24,52 (24,49 - 24 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,34 (26,24 - 24 лютого), продажу - 26,64 (26,56 - 24 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,50 - 24 лютого), продажу 3,83 (3,86 - 24 лютого) грн за 10 рублів.