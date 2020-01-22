НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 23 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,33 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 січня встановлено на такому рівні: 24,3310 гривень за 1 долар (+0,0724 грн). При цьому курс долара на 22 січня становить 24,2586 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 22 січня міжбанківський валютний ринок відкрився стабільним курсом долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 24,29 гривень за долар, курс купівлі - 24,26 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 26,90 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 22 січня довідковий курс на рівні 24,30 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 21 січня (24,25 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 22 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 24,40 гривень за долар, курс євро виріс на 8 копійок до 27,12 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,21 (24,15 - 21 січня), продажу - 24,40 (24,36 - 21 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,72 (26,64 - 21 січня), продажу - 27,12 (27,04 - 21 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,59 (3,59 - 21 січня), продажу 3,94 (3,94 - 21 січня) грн за 10 рублів.