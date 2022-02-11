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НБУ підвищив офіційний курс долара на 10 копійок

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 11 лютого 2022 року встановлений на рівні 27,87 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні знизився після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 8 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 27,8756 гривень за 1 долар (-0,1039 грн). При цьому курс долара на 10 лютого становить: 27,9795 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс знизився на 10 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 10 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 2 копійки до 27,92 гривень за долар, курс в покупці до 27,90 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 31,91 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

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