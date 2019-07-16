НБУ підвищив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1,39% до 364,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 16 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 364555,78 грн за 10 тройських унцій (+2465,01 грн або на +0,68%);

Срібло - 3897,18 грн за 10 тройських унцій (-35,17 грн);

Платина - 210560,73 грн за 10 тройських унцій (-1964,09 грн);

Паладій - 400013,9 грн за 10 тройських унцій (-6230,51 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.