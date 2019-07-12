НБУ підвищив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 12 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 2,38% до 367,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 12 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 367185,94 грн за 10 тройських унцій (+8548,68 грн або на +2,38%);

Срібло - 3894,79 грн за 10 тройських унцій (+33,29 грн);

Платина - 212349,12 грн за 10 тройських унцій (+4432,29 грн);

Паладій - 407669,02 грн за 10 тройських унцій (+8026,65 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.