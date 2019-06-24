НБУ підвищив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 24 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,07% до 364,6 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 24 червня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 364669,79 грн за 10 тройських унцій (+247,50 грн або на 0,07%);

Срібло - 4026,64 грн за 10 тройських унцій (+84,77 грн);

Платина - 214071,29 грн за 10 тройських унцій (+2273,01 грн);

Паладій - 399774,85 грн за 10 тройських унцій (+2817,92 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.