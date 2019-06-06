НБУ підвищив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 6 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,04% до 360,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 6 червня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 360257,39 грн за 10 тройських унцій (+146,41 грн або на 0,04%);

Срібло - 3964,11 грн за 10 тройських унцій (-36,67 грн);

Платина - 219749,6 грн за 10 тройських унцій (+2094,13 грн);

Паладій - 362748,42 грн за 10 тройських унцій (-1824,50 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.