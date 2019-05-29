НБУ підвищив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 29 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,42% до 339 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 29 травня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 339028,78 грн за 10 тройських унцій (+1401,91 грн або на 0,42%);

Срібло - 3842,1 грн за 10 тройських унцій (+11,71 грн);

Платина - 211249,34 грн за 10 тройських унцій (+643,88 грн);

Паладій - 350937,96 грн за 10 тройських унцій (+1069,65 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.