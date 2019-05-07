НБУ підвищив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,73% до 338,7 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 7 травня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 338763,59 грн за 10 тройських унцій (+2448,50 грн або на 0,73%);

Срібло - 3882,98 грн за 10 тройських унцій (-3,03 грн);

Платина - 226540,12 грн за 10 тройських унцій (-397,43 грн);

Паладій - 360079,55 грн за 10 тройських унцій (+474,89 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.