НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 1,39%

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,39% до 351,9 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 18 марта установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 351908,93 грн за 10 тройских унций (+4808,32 грн или на 1,39%);

Серебро - 4115,71 грн за 10 тройских унций (-30,69 грн);

Платина - 224493,4 грн за 10 тройских унций (-1260,92 грн);

Палладий - 418460,01 грн за 10 тройских унций (+5957,44 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.