НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 1,39%
Национальный банк Украины (НБУ) на 18 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,39% до 351,9 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 18 марта установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 351908,93 грн за 10 тройских унций (+4808,32 грн или на 1,39%);
Серебро - 4115,71 грн за 10 тройских унций (-30,69 грн);
Платина - 224493,4 грн за 10 тройских унций (-1260,92 грн);
Палладий - 418460,01 грн за 10 тройских унций (+5957,44 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.