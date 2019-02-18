НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 1,27%
Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,27% до 359,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 18 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 359127,24 грн за 10 тройских унций (+4513,21 грн или на 1,27%);
Серебро - 4245,22 грн за 10 тройских унций (-17,54 грн);
Платина - 213078,53 грн за 10 тройских унций (-941,96 грн);
Палладий - 382287,95 грн за 10 тройских унций (-124,30 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.