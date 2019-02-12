НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 0,25%

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,25% до 353,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 12 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 353576,7 грн за 10 тройских унций (+890,89 грн или на 0,25%);

Серебро - 4269,71 грн за 10 тройских унций (+43,72 грн);

Платина - 216191,15 грн за 10 тройских унций (-353,79 грн);

Палладий - 377184,56 грн за 10 тройских унций (+1122,66 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.