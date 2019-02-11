НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 0,12%

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,12% до 352,6 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 11 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 352685,81 грн за 10 тройских унций (+434,94 грн или на 0,12%);

Серебро - 4225,99 грн за 10 тройских унций (-14,72 грн);

Платина - 216544,94 грн за 10 тройских унций (-4252,14 грн);

Палладий - 376061,9 грн за 10 тройских унций (+4562,06 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.