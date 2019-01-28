НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 0,36%

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,36% до 356,9 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 26 января установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 356881,86 грн за 10 тройских унций (+1283,77 грн или на 0,36%);

Серебро - 4256,04 грн за 10 тройских унций (-18,92 грн);

Платина - 221147,42 грн за 10 тройских унций (+1633,85 грн);

Палладий - 366075,47 грн за 10 тройских унций (-8486,93 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.