Курс долара виріс ще на 20 копійок

Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,45 гривень за долар. Курс на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 грудня встановлено на такому рівні: 28,4551 гривень за 1 долар (+0,2038 грн). При цьому курс долара на 23 грудня становить: 28,2513 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зростає п'ятий день поспіль після того, як він впав до мінімуму з початку вересня.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 23 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 28,41 гривень за долар, курс купівлі до 28,39 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 34,64 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, до кінця року курс може залишитися близько рівня 28,20 гривень за долар.