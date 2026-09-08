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НБУ сообщил о сокращении международных резервов Украины и назвал причины

07:24 08.09.2026 Вт
2 мин
Национальный банк успокоил, что резервов хватит для покрытия импорта
aimg Филипп Бойко
НБУ сообщил о сокращении международных резервов Украины и назвал причины Фото: купюра 500 гривен (GettyImages)
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Международные резервы Украины в августе сократились после нескольких месяцев на фоне больших объемов внешней помощи. В то же время, Национальный банк отмечает, что их текущий уровень остается достаточным для покрытия будущего импорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Международные резервы Украины в августе 2026 года, по предварительным данным, уменьшились на 2,5 млрд долларов, или 5% - до 48,7 млрд долларов. В регуляторе объяснили, что такая динамика была обусловлена сокращением объемов международной финансовой помощи при сохранении валютных интервенций на уровне, близком к июльскому.

Чистые международные резервы за месяц также сократились – на 2,5 млрд долларов, или 6,9%, до 33,8 млрд долларов.

В то же время, изменилась структура международных резервов. По состоянию на 1 сентября доля долларовых активов выросла до 69,1% против 64,7% месяцем ранее, тогда как доля активов в евро снизилась с 27% до 21,4%. Доля золота увеличилась до 8,3% по сравнению с 7% к началу августа.

Международная помощь и выплаты

В августе на валютные счета правительства в НБУ поступило 927,3 млн долларов. Из них 894 млн было получено через счета Всемирного банка, еще 33,3 млн долларов – от других инвесторов.

Кроме того, Украина получила 1,63 млрд долларов от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan. Однако из-за целевого характера этого финансирования средства непосредственно в международные резервы не попали.

В то же время правительство в августе направило 721,8 млн долларов на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте. Еще 258,2 млн долларов Украина оплатила Международному валютному фонду.

Переоценка финансовых инструментов за месяц, напротив, увеличила стоимость резервов на 752 млн долларов.

Валютные интервенции НБУ в августе выросли по сравнению с июлем на 0,5%, или 24,7 млн долларов, – до 4,82 млрд долларов. По оценке регулятора нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 4 месяцев будущего импорта.

Контекст новости

Ранее мы информировали, что блокировка РФ портов Большой Одессы создает для Украины значительные потери экспорта и ухудшает работу ключевых отраслей. По оценке НБУ, только во втором полугодии 2026 года Украина может недополучить около 2,5 млрд долларов экспортной выручки из-за проблем с морскими перевозками.

Ранее также сообщалось, что российские удары и блокада портов могут сократить выпуск стали в Украине на 30-40%.

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