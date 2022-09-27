НБУ пополнил кассы банков наличными евро и долларами

По данным пресс-службы, в обмен НБУ предложил 100 млн долларов и 100 млн евро.

Результаты операций:

по обмену долларов США: участие принял один из 14 системно важных банков. Была востребована вся сумма;

по обмену евро: участие принял также один из 14 системно важных, обменявший 20 млн евро.

Как отметили в пресс-службе, такие операции проводятся для решения проблемы с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков, возникшей из-за ситуативных логистических трудностей с доставкой валюты из-за границы.

"Меры по подкреплению касс банков наличной валютой уже имели эффект. Проблема с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков постепенно решается, о чем, в частности, свидетельствует уменьшение количества банков - участников таких операций", - говорится в сообщении.