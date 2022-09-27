НБУ пополнил кассы банков наличными евро и долларами

Национальный банк Украины 26 сентября в очередной раз провел операции с системно важными банками по обмену наличной валюты на безналичную для подкрепления касс банков. В скором времени в кассы банков поступит дополнительный объем наличной иностранной валюты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .
По данным пресс-службы, в обмен НБУ предложил 100 млн долларов и 100 млн евро.
Результаты операций:
Как отметили в пресс-службе, такие операции проводятся для решения проблемы с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков, возникшей из-за ситуативных логистических трудностей с доставкой валюты из-за границы.
"Меры по подкреплению касс банков наличной валютой уже имели эффект. Проблема с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков постепенно решается, о чем, в частности, свидетельствует уменьшение количества банков - участников таких операций", - говорится в сообщении.
Как сообщало РБК-Украина, летом 2022 года в Украине вырос спрос наналичную валюту . Несмотря на то, что поставки долларов и евро из-за границы резко выросли, проблема обостряется логистическими трудностями доставки по отделениям в регионы.
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