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НБУ пополнил кассы банков наличными евро и долларами

Фото: наличные доллары поступят в кассы банков (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины 26 сентября в очередной раз провел операции с системно важными банками по обмену наличной валюты на безналичную для подкрепления касс банков. В скором времени в кассы банков поступит дополнительный объем наличной иностранной валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным пресс-службы, в обмен НБУ предложил 100 млн долларов и 100 млн евро.

Результаты операций:

  • по обмену долларов США: участие принял один из 14 системно важных банков. Была востребована вся сумма;
  • по обмену евро: участие принял также один из 14 системно важных, обменявший 20 млн евро.

Как отметили в пресс-службе, такие операции проводятся для решения проблемы с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков, возникшей из-за ситуативных логистических трудностей с доставкой валюты из-за границы.

"Меры по подкреплению касс банков наличной валютой уже имели эффект. Проблема с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков постепенно решается, о чем, в частности, свидетельствует уменьшение количества банков - участников таких операций", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, летом 2022 года в Украине вырос спрос наналичную валюту . Несмотря на то, что поставки долларов и евро из-за границы резко выросли, проблема обостряется логистическими трудностями доставки по отделениям в регионы.

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Национальный банк Украины