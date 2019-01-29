НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара впав на 2 копійки

Справочное значение курса доллара на 29 января составило 27,76 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7680 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже, чем установленный 28 января (27,7886 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 29 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 27,77 грн/доллар, курс в покупке до 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 31,79 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 27,84 гривен за доллар, в покупке снизился на 5 копеек до 27,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копек до 31,85 гривен за евро.