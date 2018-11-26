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НБУ знизив курс золота до 339,7 тис. гривень за 10 унцій

Новини » Фінанси    26.11.2018 - 09:00
НБУ знизив курс золота до 339,7 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало

Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,32% до 339,7 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 26 листопада встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 339706,71 грн за 10 тройських унцій (-1081,53 грн або на 0,32%);

Срібло - 4035,95 грн за 10 тройських унцій (+35,00 грн);

Платина - 234874,75 грн за 10 тройських унцій (+144,97 грн);

Паладій - 319374,06 грн за 10 тройських унцій (-257,98 грн).

НБУ знизив курс золота до 339,7 тис. гривень за 10 унцій

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

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