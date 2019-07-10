НБУ знизив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 10 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,65% до 353,7 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 10 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 353764,3 грн за 10 тройських унцій (-5920,46 грн або на -1,65%);

Срібло - 3841,22 грн за 10 тройських унцій (-52,87 грн);

Платина - 206717,23 грн за 10 тройських унцій (-4500,60 грн);

Паладій - 399415,42 грн за 10 тройських унцій (-3562,59 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.