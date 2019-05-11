НБУ знизив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 11 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,35% до 336,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 11 травня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 336850,47 грн за 10 тройських унцій (-1178,11 грн або на -0,35%);

Срібло - 3883,71 грн за 10 тройських унцій (-9,10 грн);

Платина - 223012,1 грн за 10 тройських унцій (-5621,48 грн);

Паладій - 333863 грн за 10 тройських унцій (-15781,01 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.