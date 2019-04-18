НБУ знизив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 18 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,72% до 340,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 18 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 340560,14 грн за 10 тройських унцій (-2487,09 грн або на -0,72%);

Срібло - 3988,46 грн за 10 тройських унцій (-2,51 грн);

Платина - 236985,67 грн за 10 тройських унцій (+1027,96 грн);

Паладій - 364018,52 грн за 10 тройських унцій (-473,34 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.