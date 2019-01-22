НБУ знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 23 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем пзнизив курс євро на 8 копійок до 31,67 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 січня встановлено на такому рівні:

3167,2934 гривні за 100 євро (-8,2262 грн).

При цьому курс євро на 22 січня становить 3175,5196 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня 2019 року, готівковий курс у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 28,01 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 27,77 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 31,92 гривень за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 22 копійки до 31,56 грн/євро. Курс покупки становить 31,52 грн/євро.