НБУ смягчил финансовый мониторинг операций высших чиновников

"Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЭРs. В каждом частном случае присвоение банком любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, такой подход будет способствовать предотвращению установления банками необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.

НБУ также смягчил отдельные нормы в части мероприятий по источникам состояния (богатства) РЕРs и источникам средств, связанных с их финансовыми операциями. Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций по всем счетам PEPs, открытым в банке, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЭРs.

Кто такие PEPs

Politically Exposed Persons (PEPs) является термином, используемым в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. PEPs - это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.

В Украине к политически значимым лицам принадлежат люди, занимающие высокие государственные должности, это президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т.д.