НБУ смягчил часть валютных ограничений: что изменится с сегодняшнего дня

Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений с целью улучшения работы наличного сегмента валютного рынка. С 16 сентября 2023 года внесены изменения по некоторым вопросам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Увеличение предложения наличной валюты

НБУ сделал еще один шаг по увеличению возможностей финансовых учреждений по продаже наличной иностранной валюты. Это сделано с целью нивелирования разницы между наличным и безналичным курсом.

Так, с 16 сентября при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк или небанковское финансовое учреждение может продать на валютном рынке, будут учитываться остатки средств наличной иностранной валюты, которая учитывалась в кассе этих учреждений по состоянию на 13 апреля 2022 года.

Расширение перечня медицинских услуг, для оплаты которых население может переводить средства за границу

Учитывая предложения общественных организаций и банков, НБУ расширяет перечень медицинских услуг, для оплаты которых физические лица могут переводить средства за границу. Так, в соответствующий список добавлены услуги по реабилитации, а также услуги по приобретению протезов и их комплектующих, установке, сервисному обслуживанию и ремонту протезов.

"Это важно для восстановления здоровья людей с инвалидностью, включая участников боевых действий, нуждающихся в протезировании", - говорится в сообщении.

Разблокирование платежей по внешним долгам

НБУ дал возможность государственным предприятиям и хозяйственным обществам (100% акций которых принадлежат государству) переводить средства за границу с целью выполнения обязательств перед нерезидентом по кредиту или ссуде, которые были реструктуризированы на условиях, согласованных Кабинетом министров Украины. Кроме того, разрешено производить другие платежи, связанные с обслуживанием таких реструктуризированных обязательств.

"Такие изменения будут способствовать должному завершению реструктуризации внешней задолженности государственными учреждениями", - отметили в НБУ.

Валютная либерализация

С началом войны НБУ ввел ряд валютных ограничений как для граждан, так и для предприятий.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, Национальный банк Украины считает своей главной задачей обеспечение стабильного курса гривны. По его словам, НБУ делает шаги для того, чтобы начать валютную либерализацию и вернуться к более гибкому курсу гривны по отношению к доллару и инфляционному таргетированию.

НБУ примет решение о переходе к большей гибкости обменного курса только тогда, когда будут обеспечены необходимые предпосылки. Пышный сказал, что такие условия пока формируются.