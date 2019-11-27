НБУ отримав 12,3 млрд грн збитку через укріплення гривні

Загальний фінансовий результат Національного банку України (НБУ) за 9 місяців 2019 року становить 12,3 млрд грн збитку. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, збиток був викликаний зміцненням курсу гривні до іноземних валют на 13% з початку року.

У той же час, фінансовий результат включає нереалізовані витрати від переоцінки фінансових інструментів у іноземній валюті та монетарному золоті в сумі 42,4 млрд грн, що буде компенсований відповідним резервом переоцінки, який становить 80,4 млрд грн.

"У результаті станом на кінець вересня 2019 року прибуток до розподілу становить близько 30 млрд грн", - повідомили в НБУ.

За 9 місяців 2019 року валюта балансу НБУ зменшилася на 8,5%, якщо порівняти з консолідованими балансовими даними станом на 31 грудня 2018 року, та на кінець вересня 2019 становила 959,7 млрд грн. Головним чином, це зменшення пов’язане з погашенням зобов’язань за кредитами, отриманими від Міжнародного валютного фонду.

"Враховуючи те, що валютні статті складають більше 60% усіх активів НБУ, на зменшення валюти балансу суттєво вплинуло також зниження курсу іноземних валют до гривні", - йдеться в повідомленні.

У частині зобов’язань НБУ за 9 місяців 2019 року значно зросли залишки коштів банків (на 38%), державних та інших установ (на 88%). Натомість сума депозитних сертифікатів скоротилася на 3%.

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився січень-вересень 2019 року на 13%.

Як повідомляло РБК-Україна держборг України скоротився за жовтень на 1,13 млрд доларів за рахунок зміцнення гривні.