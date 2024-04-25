НБУ улучшил прогноз по уровню международных резервов Украины

Согласно обновленному прогнозу, в конце 2025 года резервы будут составлять 44,3 млрд долларов, в конце 2026 года -39,3 млрд долларов.

Как отметил на брифинге глава НБУ Андрей Пышный, "по сравнению с предыдущим прогнозом существенно ослаб риск недостаточности международного финансирования в этом году, однако риски ритмичности его поступления сохраняются".

По его словам, в марте от международных партнеров поступило около 9 млрд долларов, что позволило нарастить международные резервы почти до 44 млрд долларов.

Кроме того, за последние дни Украина получила положительные новости из США об одобрении пакета военной и финансовой помощи. Также поступил очередной транш от ЕС в размере 1,5 млрд евро.

"Учитывая это, Украина может рассчитывать на 38 млрд долларов внешней бюджетной помощи в текущем году", - сказал он.