НБУ улучшил оценку дефицита электроэнергии в Украине

Как отмечается в отчете, в ІІІ квартале дефицит э/э оказался меньше ожиданий НБУ, вероятно, благодаря быстрым ремонтным работам на ключевых объектах, а также мягким погодным условиям после рекордной жары в июле.

Это позволило улучшить оценки дефицита э/э на прогнозном горизонте. Как ранее предполагалось, благодаря интеграции украинской энергосистемы дефицит собственных мощностей будет частично покрываться импортом, ежегодная стоимость которого составит около 1 млрд долларов.

Этому будет способствовать и ожидаемое расширение максимальной мощности для импорта э/э из стран ЕС с 1,7 ГВт до 2,1 ГВт с декабря 2024 года.

С учетом импорта э/э в 2024 году дефицит э/э оценивается на уровне 5% (предыдущая оценка – 7%), в 2025 году – около 6% (предыдущая оценка – 8%), а в 2026 году – 3% (предыдущая оценка – 7%); оценка – 5%).

"Несмотря на улучшение предположений, дефицит э/э будет сдерживать восстановление ВВП на всем прогнозном горизонте, а импорт э/э и меры предприятий по развитию и использованию более дорогого автономного энергообеспечения будут повышать их производственные затраты, что будет существенным проинфляционным фактором", - говорится в документе.

По оценке НБУ, риски дальнейших разрушений и увеличения дефицита остаются весомыми. В случае их реализации рост ВВП будет меньше, чем по базовому сценарию, а рост цен – выше. Позитивным риском прогноза являются быстрее ожиданий ремонтных работ и/или ввода в действие новых мощностей, а также расширение возможностей импорта, что приведет к меньшему дефициту э/э.