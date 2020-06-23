НБУ підвищив офіційний курс євро вище 30 гривень

Національний банк України (НБУ) на 24 червня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,12 гривень за євро. Це на 23 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 червня встановлено на такому рівні: 30,1227 гривень за євро (+0,2275 грн). При цьому курс євро на 22 червня становить 29,8952 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 22 червня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 4 копійки до 30,07 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,66 (29,59 - 22 червня), продажу - 30,07 (30,03 - 22 червня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 30,13 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,11 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 24 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,60 гривень за долар.

Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 червня встановлено на такому рівні: 26,6078 гривень за 1 долар (-0,0617 грн). При цьому курс долара на 23 червня становить 26,6695 гривень за 1 долар.