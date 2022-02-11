НБУ підняв офіційний курс ЄВРО до 32 гривень

Національний банк України (НБУ) на 14 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,97 гривень за євро. Це на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 14 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 31,9777 гривень за євро (+0,0992 грн). При цьому курс євро на 11 лютого становить 31,8785 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро виріс після зниження напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 31,95 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,93 гривень за євро.