НБУ підняв курс долара до максимуму за 5 місяців
Офіційний курс гривні до долара на 30 листопада встановлено на рівні 27,17 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму за п'ять місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Національний банк України (НБУ) на 30 Листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1739 гривень за 1 долар (+0,0706 грн). При цьому курс долара на 29 листопада становить: 27,1033 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс зріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 29 листопада 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,15 гривень за долар, курс в покупці до 27,13 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 30,57 гривень за євро.
Прогноз
Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.