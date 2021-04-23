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НБУ підняв курс долара до максимуму з 1 лютого

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 23 квітня встановлений на рівні 28,06 гривень за долар. Курс долара піднявся до максимуму з початку лютого.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 23 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 28,0642 гривень за 1 долар (+0,0066 грн). При цьому курс долара на 22 квітня становить: 28,0576 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 квітня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,11 гривень за долар, курс в покупці до 28,09 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 11 копійок до 33,84 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.

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