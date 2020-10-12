НБУ підвищив курс долара після чотириденного падіння

Національний банк України (НБУ) на 13 жовтня 2020 року підняв офіційний курс до позначки 28,24 гривень за долар. Це на чотири копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Таким чином, офіційний курс гривні до долара на 13 жовтня встановлений на рівні 28,2481 гривень за 1 долар (+0,0383 грн). При цьому курс долара на 12 жовтня становив 28,2098 гривень за 1 долар.

Фото: курси на 13 жовтня (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні почав зростати після того, як минулого тижня знижувався чотири дні поспіль.

Фото: динаміка курсу долара (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на відкритті міжбанківського ринку у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився і склав до 28,25 гривень за долар, курс купівлі - 28,22 гривень. Курс євро у продажу виріс на три копійки копійок до 33,38 гривень за євро.

З урахуванням торгів НБУ встановив на 12 жовтня довідковий курс на рівні 28,23 грн/долар, піднявши його на три копійки в порівнянні з попереднім днем.

Менш ніж за годину до закриття міжбанку курс долара в продажу виріс до 28,31 гривень. Євро теж піднявся в ціні - до 33,42 гривень.

Зазначимо, раніше аналітики спрогнозували, що курс долара цього тижня буде знижуватися і наблизиться до позначки 28 гривень.