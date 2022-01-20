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НБУ встановив курс на 20 січня: скільки коштує долар

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Україна, Четвер 20 січня 2022 06:15
НБУ встановив курс на 20 січня: скільки коштує долар Фото: курс долара впав на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 20 січня 2022 року встановлений на рівні 28,40 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні знизився після того, як напередодні він виріс до максимуму за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,4038 гривень за 1 долар (-0,0063 грн). При цьому курс долара на 19 січня становить: 28,4101 гривень за 1 долар.

НБУ встановив курс на 20 січня: скільки коштує долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ встановив курс на 20 січня: скільки коштує долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 19 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 1 копійку до 28,38 гривень за долар, курс в покупці - 28,36 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 32,15 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/2,6 грн.

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