НБУ планирует упростить обмен поврежденных банкнот гривны

Национальный банк Украины выставил для общественного обсуждения изменения в Правила определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Это связано с необходимостью приведения отдельных требований Правил в соответствие с нормами закона "О Национальном банке Украины", вступившими в силу 1 января 2024 года.
В частности, в этой связи предусматривается:
Напомним, Национальный банк Украины обязал уполномоченные банки принимать у населения значительно поврежденные банкноты гривны.
Как заявил Валерий Строчков, начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ, для возмещения важно, чтобы сохранилось не менее 55% купюры.
Как сообщил Строчков, инструктивный документ НБУ, в принципе, требует от заявителя предоставления справки о пожаре или другом несчастном случае. "Но бывают ситуации, когда достаточно заявления человека, в котором он самостоятельно описывает обстоятельства повреждения денег", - сообщил чиновник.
Напомним, значительно поврежденные банкноты гривны вследствие пожара можно отдать на исследования для возмещения убытков. Возмещается вся сумма денежных знаков государственной валюты.
Обращаться нужно в региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины, которые сегодня работают в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Харьковской Хмельницкой и Львовской областях.
В других регионах можно обращаться в уполномоченные банки (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен банк, ПУМБ).