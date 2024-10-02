НБУ подтвердил роль главной иностранной валюты в Украине

Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины 29 августа провел второй в этом году регулярный обзор индикаторов денежного рынка UONIA и индикаторов валютного рынка.

"Объем торгов на валютном рынке вполне достаточен, чтобы иметь возможность рассчитывать надежные индикаторы по курсу гривны к доллару США. Валютная структура сделок на валютном рынке подтверждает статус доллара США как основной курсообразующей валюты", - говорится в сообщении.

В то же время, в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме имеет тенденцию к росту. В частности, по сделкам по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро остается более 40%, сообщили в НБУ.

Рекомендации

Совет оверсайта согласовал подходы к введению нового бенчмарка справочного курса гривны к евро по состоянию на 12.00. Рекомендуется производить его расчет путем перемножения справочного курса доллара и среднего значения котировок BFIX доллар США/евро, рассчитанного с 10.30 до 12.00.

Кроме того, признано целесообразным изменить методологию расчета официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара США) и учетной цены банковских металлов, применив к расчету подходы, аналогичные для расчета справочного курса гривны к евро по состоянию на 12 часов.

Также члены Совета пришли к общему мнению относительно целесообразности введения новых подходов к определению перечня валют, к которым официальный курс устанавливается ежедневно, с отменой перечня для ежемесячной установки.

По итогам обзора также было согласовано внести на обсуждение Контактной группы денежного и валютного рынков вопросы:

возможности проведения НБУ интервенций в евро;

продление времени присутствия Национального банка на межбанковском валютном рынке.

Курс доллара в Украине

НБУ с 3 октября 2023 года перешел к режиму управляемой гибкости. Официальный обменный курс по отношению к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке.

Международный валютный фонд считает, что официальный курс гривны к доллару, который устанавливает НБУ, де-факто является фиксированным, несмотря на то, что де-юре валютный курс является плавающим.

По данным МВФ официальные курсы обмена других валют определяются НБУ на основе официального курса по доллару и кросс-курсов соответствующих иностранных валют. Официальные курсы валют публикуются ежедневно на сайте НБУ не позднее 15:30 дня расчета и вступают в силу на следующий рабочий день.

Совет оверсайта

Периодический обзор индикаторов валютного рынка – специальная процедура, целью которой является оценка наличия структурных сдвигов на рынке и/или возникновение других оснований, которые могут свидетельствовать о необходимости замены существующих индикаторов, коррекции их методологии или других важных аспектов, связанных с их расчетом и обнародованием (время расчета, порядок публикации и т.п.).

Периодический обзор проводи Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков. Впервые он был проведен в феврале 2024 года. В дальнейшем этот осмотр планируется проводить каждые полгода - не позже февраля и августа соответственно.