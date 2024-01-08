НБУ поднял официальный курс доллара до очередного максимума

Официальный курс на 9 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,192 гривен за 1 доллар (+0,1145 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,7973 гривен за 1 евро (+0,2243 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 16 копеек до 38,19-38,24 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 39,30 грн/доллар.

Комментарий НБУ

По данным НБУ, значительные бюджетные расходы в конце 2023 года и усиление неопределенности поступления внешнего финансирования обусловили рост спроса на иностранную валюту в Украине.

Кроме того, увеличился и спрос на иностранную валюту со стороны импортеров пищевых и бытовых товаров, топлива, а также электроэнергии

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, курс доллара к гривне в течение 2024 года будет колебаться в соответствии с рыночными условиями и сезонностью. В то же время, НБУ обеспечит курсовую устойчивость и привлекательность гривны.

Максимальный курс на наличном рынке был зафиксирован 1 января - 39,50 за доллар и 43,50 за евро. Затем курс начал снижаться.