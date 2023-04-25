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НБУ перечислит в госбюджет самую большую в истории сумму прибыли

Фото: НБУ перечислит в бюджет 72 млрд гривен прибыли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По итогам 2022 года прибыль к распределению Национального банка составила 91 млрд грн. НБУ перечислит в государственный бюджет самую большую в своей истории сумму прибыли - 71,87 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Остальные доходы до распределения - 19,2 млрд грн - согласно будут направлены на увеличение общих резервов НБУ, которые должны составлять 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств НБУ.

По данным пресс-службы, Совет НБУ 24 апреля 2023 утвердил консолидированный отчет об управлении и Консолидированную финансовую отчетность НБУ.

По данным отчета, по состоянию на 31 декабря 2022 года валюта баланса НБУ составила 1 958,6 млрд грн (в 2021 году - 1 376,9 млрд грн).

Основные составляющие активов НБУ по состоянию на конец 2022 года:

  • активы, формирующие международные резервы, наибольшую долю в которых составляют:
  • ценные бумаги нерезидентов, объем которых составляет 695,5 млрд. грн;
  • средства и депозиты в иностранной валюте, объем которых - 241,5 млрд грн;
  • ценные бумаги Украины - 757 млрд грн;
  • кредиты, предоставленные банкам и другим заемщиками - 40,8 млрд грн.

Основные изменения в активах НБУ в 2022 году обусловлены:

  • уменьшением на 8% объема международных резервов – до 28,5 млрд долларов конец 2022 года (с 30,9 млрд долларов – на конец 2021 года);
  • увеличением вдвое объема ценных бумаг в портфеле Национального банка. Это связано с приобретением в марте-декабре 2022 года ОВГЗ общей нарицательной стоимостью 400 млрд грн, что было необходимо для поддержания непрерывности бюджетных расходов в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России;
  • уменьшением в 2,4 раза кредитного портфеля за счет погашения банками долгосрочной задолженности по работающим кредитам.

Обязательства НБУ по состоянию на 31 декабря 2022 года составляют 1630 млрд грн, что составляет 83% валюты баланса (пассивов).

Основные изменения в обязательствах Национального банка произошли по статьям:

  • банкноты и монеты в обращении, объем которых увеличился на 14% до 715 млрд грн;
  • депозитные сертификаты, эмитированные НБУ, объем которых увеличился в 2 раза и составляет 457,5 млрд. грн.

Расходы НБУ, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, административные расходы, расходы на содержание персонала в 2022 году составили 6,7 млрд грн (в 2021 году – 5,8 млрд грн).

Напомним, сразу после начала войны в феврале 2021 года Национальный банк Украины перечислил часть прибыли к распределению за 2021 год в сумме почти 19 млрд грн в государственный бюджет Украины.

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