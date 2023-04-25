НБУ перечислит в госбюджет самую большую в истории сумму прибыли

По итогам 2022 года прибыль к распределению Национального банка составила 91 млрд грн. НБУ перечислит в государственный бюджет самую большую в своей истории сумму прибыли - 71,87 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Остальные доходы до распределения - 19,2 млрд грн - согласно будут направлены на увеличение общих резервов НБУ, которые должны составлять 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств НБУ.
По данным пресс-службы, Совет НБУ 24 апреля 2023 утвердил консолидированный отчет об управлении и Консолидированную финансовую отчетность НБУ.
По данным отчета, по состоянию на 31 декабря 2022 года валюта баланса НБУ составила 1 958,6 млрд грн (в 2021 году - 1 376,9 млрд грн).
Основные составляющие активов НБУ по состоянию на конец 2022 года:
Основные изменения в активах НБУ в 2022 году обусловлены:
Обязательства НБУ по состоянию на 31 декабря 2022 года составляют 1630 млрд грн, что составляет 83% валюты баланса (пассивов).
Основные изменения в обязательствах Национального банка произошли по статьям:
Расходы НБУ, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, административные расходы, расходы на содержание персонала в 2022 году составили 6,7 млрд грн (в 2021 году – 5,8 млрд грн).
Напомним, сразу после начала войны в феврале 2021 года Национальный банк Украины перечислил часть прибыли к распределению за 2021 год в сумме почти 19 млрд грн в государственный бюджет Украины.
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