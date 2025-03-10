НБУ оценил ситуацию на валютном рынке и пояснил падение курса доллара

Ситуация на валютном рынке Украины остается контролируемой. Падение курса доллара объясняется снижением спроса на доллары.
Об этом шла речь во время встречи правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в НБУ, в Украине действует режим "управляемой гибкости" - курс в течение почти 1,5 года движется в обоих направлениях в зависимости от изменений в балансе спроса и предложения валюты.
"На фоне улучшения конъюнктуры рынка гривна укрепилась, а среднемесячная разница между официальным и наличным курсом в феврале не превышала 0,5%. Объем чистого спроса на валюту существенно снизился со второй половины января на фоне уменьшения фискального импульса", - говорится в сообщении.
В НБУ также напомнили, в конце февраля Украина достигла соглашения о седьмом пересмотре программы МВФ на уровне персонала, в ближайшие недели ожидается решение Совета МВФ. НБУ выполнил все структурные маяки и достиг все количественные критерии эффективности к этому пересмотру.
"По оценкам НБУ, риски для достаточности и ритмичности международного финансирования остаются сбалансированными", - заявили в центробанке.
Кроме того, НБУ в марте снова повысил учетную ставку, а с апреля поднял ставки по депозитным сертификатам, по которым банки размещают в НБУ средства населения.
"Мы не хотим, чтобы инфляция закрепилась на высоком уровне. Чтобы предотвратить это, мы уже трижды с декабря повышали учетную ставку - до 15,5% в марте и изменили параметры опердизайна процентной политики, чтобы усилить трансмиссию. Призываем внимательно отнестись к нашим решениям и транслировать их в ставки по срочным гривневым депозитам для населения", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.
Напомним, официальный курс доллара упал более чем на гривну с максимума начала января до 41,21 гривен на 10 марта. На наличном рынке курс упал на 1,5 гривны с 43 до 41,5- гривен.