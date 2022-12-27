НБУ оценил ситуацию на "хаотическом" рынке недвижимости Украины

"Рынок находится в дисбалансе. Спрос очень слабый, очень медленно восстанавливается и очень нестабильный, он значительно зависит от ситуации в регионах и для его восстановления необходимо существенное улучшение условий безопасности и окончания войны", - сказала она.

Согласно отчетам нотариусов, за первые три квартала 2022 года было заключено чуть больше четверти количества договоров от аналогичного периода в прошлом году.

Иллюзия роста цен

Как отмечается в отчете НБУ, заявленные гривневые цены растут только на первичном рынке недвижимости, скорее всего - на западе страны. По данным ЛУН, в Киеве цены на новостройки за январь - ноябрь этого года выросли на около 40%, а во Львове - вдвое быстрее.

"Основным фактором удорожания новостроек остается попытка застройщиков компенсировать рост себестоимости строительства. Однако, учитывая, что спроса на новостройки почти нет, рост цен отражает преимущественно пожелания продавцов, а не рыночные условия", - говорится в обзоре.

По оценке НБУ основные сделки совершаются на вторичном рынке, однако цены в этом сегменте достаточно волатильные. "Движители цен на вторичном рынке не всегда рациональны: условия продажи зависят от значительного количества уникальных факторов и мотивов сторон сделки. Такая хаотичность будет сохраняться и дальше, пока рынок малоактивен", - говорится в документе.

Рынок аренды

Как отметили в НБУ, рынок аренды жилья быстро и ощутимо реагирует на изменение макросреды и условий безопасности. После весеннего падения спрос здесь остается низким, без постоянных признаков улучшения. Цена аренды после периода высокой волатильности в течение первых месяцев войны стабилизировалась на уровне в среднем на 40% ниже уровня февраля.

О том, что рынок недвижимости сейчас далек от равновесия, свидетельствует и отношение "цена к аренде", которое с марта существенно выросло и сейчас достигает исторически высоких значений. По этому критерию рынок можно считать сбалансированным, если это отношение близко к долгосрочному среднему уровню. Низкие цены на аренду по сравнению с ценами на недвижимость также будут сдерживать спрос в дальнейшем.

"По ценовому критерию сейчас аренда жилья кажется лучшей альтернативой, чем покупка, и эта ситуация будет сохраняться длительное время", - говорится в обзоре НБУ.